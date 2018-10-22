Водонагреватель накопительный Ballu BWHS 50 Smart

Описание товара

При создании серии Smart инженеры Ballu тщательно продумали каждую деталь водонагревателя, чтобы сделать его идеальным для повседневного использования. Долговечность нержавеющей стали, универсальность монтажа, возможность установки таймера и элегантная конструкция сделают Вашу жизнь еще более комфортной.Стильные модели в корпусе белого цветаВнутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хромаНагревательный элемент из высококачественной медиРегулировка температуры нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С с точностью до 1°СУстройство Защитного Отключения электричества в комплектеЭкономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элементаЗащита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массыМногоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапанЭффективная теплоизоляция (20 мм)Класс пылевлагозащищенности IPX4