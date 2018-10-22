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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              11 690

              Водонагреватель накопительный Ballu BWHS 50 Smart

              Телефон
              +79033285998
              Продавец
              Интехком
              0
              Описание товара
              При создании серии Smart инженеры Ballu тщательно продумали каждую деталь водонагревателя, чтобы сделать его идеальным для повседневного использования. Долговечность нержавеющей стали, универсальность монтажа, возможность установки таймера и элегантная конструкция сделают Вашу жизнь еще более комфортной.Стильные модели в корпусе белого цветаВнутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хромаНагревательный элемент из высококачественной медиРегулировка температуры нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С с точностью до 1°СУстройство Защитного Отключения электричества в комплектеЭкономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элементаЗащита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массыМногоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапанЭффективная теплоизоляция (20 мм)Класс пылевлагозащищенности IPX4
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