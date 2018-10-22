Ballu BWHS 30 Trust

Описание товара

Электрический накопительный водонагреватель TRUST – надежный и современный прибор в круглом дизайне для постоянной подачи горячей воды. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная в нижней части корпуса, возможность выбора температуры нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С, индикатор нагрева и экономичный режим подарят вам комфорт в течение длительного времени.Регулировка температуры от 30 до 75°СЗащита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массыЭффективная увеличенная теплоизоляция - 22 ммМногоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапанПростое управлениеИндикатор нагреваКруглый дизайн корпусаКласс пылевлагозащищенности IPX4Гарантия - 5 лет