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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              6 490

              Водонагреватель накопительный Ballu BWHS 80 Trust

              Телефон
              +79033285998
              Продавец
              Интехком
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              Описание товара
              Электрический накопительный водонагреватель TRUST – надежный и современный прибор в круглом дизайне для постоянной подачи горячей воды. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная в нижней части корпуса, возможность выбора температуры нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С, индикатор нагрева и экономичный режим подарят вам комфорт в течение длительного времени.Регулировка температуры от 30 до 75°СЗащита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массыЭффективная увеличенная теплоизоляция - 22 ммМногоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапанПростое управлениеИндикатор нагреваКруглый дизайн корпусаКласс пылевлагозащищенности IPX4Гарантия - 5 лет
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