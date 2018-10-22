Zanussi ZWHS 80 Premiero

Описание товара

Zanussi ZWH/S Premiero - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне с узким диаметром от 34 см с возможностью размещения водонагревателя даже в самом ограниченном пространстве, например в технической нише.Водонагреватель Zanussi ZWH/S 30 Premiero оборудован одним нагревательным элементом, мощностью 1500 Вт.На нижней крышке водонагревателя расположена удобная и интуитивно понятная панель управления. На ней размещены ручка включения прибора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С. Используя функцию экономного режима (положение «ЕCO»), вода будет нагревается до температуры 55°С. При этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии.Технология Temperature control - автоматический контроль и индикация температуры воды. Благодаря технологии Energy Conservation и высокоэффективной теплоизоляции из высококачественного и экологически чистого пенополиуретана, происходит экономия электроэнергии и снижены тепловые потери.Высокая надежность водонагревателя достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодисперсную эмаль.Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов коррозии.Многоуровневая защита водонагревателя состоит из нескольких ступеней:Защита от сухого нагреваЗащита от перегреваЗащита от превышающего норму гидравлического давленияВодонагреватель Zanussi ZWH/S 30 Premiero - качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы.