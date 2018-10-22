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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              5 390

              Ballu BWHS 10 Omnium O

              Телефон
              +79033285998
              Продавец
              Интехком
              0
              Описание товара
              Выбирая серию Omnium, Вы приобретаете ультракомпактный водонагреватель с идеальным набором преимуществ: экономичный режим работы, невероятно быстрый нагрев воды, многоуровневая система безопасности, длительная гарантия.Современные модели в стальном корпусе белого цветаКруглый дизайн (10, 15 л)Подключение воды сверху (U), снизу (O)Внутренний бак из высококачественной нержавеющей сталиУстройство Защитного Отключения электричества в комплектеЭкономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элементаБыстрый нагрев водыМногоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапанИндикатор нагреваЭффективная теплоизоляция (20 мм)Компактный размерКласс пылевлагозащищенности IPX4Гарантия на бак – 7 лет
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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