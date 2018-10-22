Zanussi ZWHS 50 Symphony HD

Описание товара

Наполнить свою жизнь гармонией и освободить максимум времени для себя и своих близких? Что может быть проще, когда Вам помогает электрический накопительный водонагреватель Symphony HD с эмалированным внутренним баком. Удобная ручка регулировки, экономичный режим и многоступенчатая система безопасности позаботятся о том, чтобы этот прибор дарил Вам исключительно позитивные эмоции и хорошее настроение.Модели 30, 50, 80, 100 литровРегулировка температуры от 30 до 75°СИндикатор работыИндикатор нагреваЗащита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массыКруглый дизайн корпусаЭффективная теплоизоляция - 22 ммПростое управлениеЭкономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание водыКласс пылевлагозащищенности IPX4Гарантия 5 лет