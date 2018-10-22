Описание товара

Модульные шкафы серии ШРС используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. Включают в себя основную секцию (начало модульного ряда) и дополнительную секцию (дс), которая состыковывается с основной конструкцией. Этот фактор позволяет перейти к модульной системе планирования, одним из главных достоинств которой является большая устойчивость всей конструкции по сравнению с унитарными моделями. Дополнительные секции (дс) поставляются без левой стенки, т.к. имеют общую боковую стенку с соседней секцией, а количество дополнительных секций может быть неограниченно. Модульный шкаф для одежды ШРС-11-400 состоит из одной секции, одной распашной дверцы. Комплектуется одной полкой, одним замком повышенной секретности, одной перекладиной, двумя крючками. Окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверца-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета. Шкаф сборный, собирается при помощи винтов и саморезов, поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.