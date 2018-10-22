Описание товара

Металлические шкафы серии ШРК используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. • Шкаф для одежды ШРК-22 (800) состоит из двух секций, двух распашных дверей. • Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. • Окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверцы-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета. • Шкаф сборный. Собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.