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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              4 756

              Шкаф для одежды ШРЭК 21 530

              Телефон
              +7(342)2999922
              Продавец
              ДорХан Прикамье
              0
              Описание товара
              Предназначены для обустройства социальных зон производственных предприятий. Подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью • Шкаф ШРЭК комплектуется в зависимости от модели: - одна или две полки - четыре крючка - две перекладины - один или два замка повышенной секретности • Цельносварная лицевая панель с травмобезопасными гибами обеспечивает абсолютную жёсткость всей конструкции • Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи заклёпок и заклёпочника • Поставляется в собранном или разобранном виде • Дополнительные опции: - петля под навесной замок - полка под обувь - навесной замок
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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