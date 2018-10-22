Шкаф для одежды ШРЭК 21 530

Описание товара

Предназначены для обустройства социальных зон производственных предприятий. Подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью • Шкаф ШРЭК комплектуется в зависимости от модели: - одна или две полки - четыре крючка - две перекладины - один или два замка повышенной секретности • Цельносварная лицевая панель с травмобезопасными гибами обеспечивает абсолютную жёсткость всей конструкции • Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи заклёпок и заклёпочника • Поставляется в собранном или разобранном виде • Дополнительные опции: - петля под навесной замок - полка под обувь - навесной замок