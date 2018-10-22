Металлическая сумочница ШРС 14 300

Описание товара

Размеры шкафа: 1860х300х500 мм. Вес - 20 кг. Промежуточная секция модульного ряда с четырьмя отделениями для хранения сумок и личных вещей. Каждое отделение сумочницы снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Металлический шкаф ШРС - 14 - 300 предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах, а также личных вещей в раздевальных комнатах спортивных клубов, бассейнов и фитнес-центров. Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035). В стандартную комплектацию шкафа ШРС - 14 - 300 включены 4 врезных замка. Другие варианты шкафов для сумок смотрите здесь Другие варианты металлических шкафов смотрите здесь