Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              3 000

              Металлическая сумочница ШРС 14 300

              Телефон
              +7(342)2999922
              Продавец
              ДорХан Прикамье
              0
              Описание товара
              Размеры шкафа: 1860х300х500 мм. Вес - 20 кг. Промежуточная секция модульного ряда с четырьмя отделениями для хранения сумок и личных вещей. Каждое отделение сумочницы снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Металлический шкаф ШРС - 14 - 300 предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах, а также личных вещей в раздевальных комнатах спортивных клубов, бассейнов и фитнес-центров. Покрытие -  полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035). В стандартную комплектацию шкафа ШРС - 14 - 300 включены 4 врезных замка. Другие варианты шкафов для сумок смотрите здесь Другие варианты металлических шкафов смотрите здесь
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store