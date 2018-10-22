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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              5 300

              Шкаф для хозяйственного инвентаря

              Телефон
              +7(342)2999922
              Продавец
              ДорХан Прикамье
              0
              Описание товара
              Хозяйственный шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, что позволяет значительно экономить при транспортировке, дает возможность замены отдельных деталей шкафа (двери, боковины, полки, и т.д.) при необходимости. Шкаф с двумя секциями: 1 секция подходит для хранения разнообразного хозяйственного инвентаря и других предметов. Имеет 2 съемные, регулируемые по высоте полки. 2 секция предназначена для хранения одежды: в ней 1 полка для головного убора, штанга и держатель для швабры. Применяется в офисах, складах, гаражах, а также на дачах и т.п. Используемые материалы:  сталь 0,8 мм с полимерным покрытием. Стандартный цвет исполнения шкафа — светло серый шагрень (7038 RAL).
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