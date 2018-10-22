Шкаф для хозяйственного инвентаря

Описание товара

Хозяйственный шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, что позволяет значительно экономить при транспортировке, дает возможность замены отдельных деталей шкафа (двери, боковины, полки, и т.д.) при необходимости. Шкаф с двумя секциями: 1 секция подходит для хранения разнообразного хозяйственного инвентаря и других предметов. Имеет 2 съемные, регулируемые по высоте полки. 2 секция предназначена для хранения одежды: в ней 1 полка для головного убора, штанга и держатель для швабры. Применяется в офисах, складах, гаражах, а также на дачах и т.п. Используемые материалы: сталь 0,8 мм с полимерным покрытием. Стандартный цвет исполнения шкафа — светло серый шагрень (7038 RAL).