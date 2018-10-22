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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              1 900

              Шкафы для раздевалок

              Телефон
              +7(342)2999922
              Продавец
              ДорХан Прикамье
              0
              Описание товара
              Секционные шкафы подходят в качестве камеры хранения для магазинов и супермаркетов, или как шкаф для личных вещей для школ, детских садов, спортзалов и других учреждений. Каждая ячейка секционного шкафа запирается на отдельный ключ. При необходимости можно установить двери разного цвета. Возможно также наращивание дополнительных ячеек. Гардеробные шкафы прекрасно подходят для оборудования любых гардеробов или раздевалок: в спортивных и оздоровительных комплексах, бассейнах, а также в офисах и на производственных предприятиях. Для комфорта предусмотрено все: полки для головных уборов и обуви, перекладина для вешалки, двухсторонние крючки, вентиляция. Благодаря различным цветовым решениям гардеробные шкафы впишутся в почти любой интерьер.
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