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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.10.2018
              7 700

              Дверь ПРОФИ метмет пр во Промет

              Телефон
              +73912402969
              Продавец
              СМАРТ-СЕРВИС-Автоматические системы
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              Описание товара
              Размеры 850 (950)*2036 мет/метПрокатный  короб из стали 1 ммТолщина металла полотна 0.5 ммТолщина полотна 50 ммНаполнение: сотовый картонЗамок ПРОСАМ цилиндровый2 противосъемных ригеля2 контура примыкания полотна1 контур уплотненияВнешняя панель: металл/Антик медныйВнутренняя панель: металл 0.5 ммАнтик медный
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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