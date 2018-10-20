Ворота сдвижные 3500х2100 профлист

Описание товара

Откатные въездные ворота представляют собой консольную конструкцию без поддерживающих и крепёжных элементов в створе ворот. Ворота, двигаясь при открывании вдоль заборного ограждения, не занимают полезное пространство участка и полностью освобождают проезд (!). В качестве консоли используется прокатная балка, которая движется по двум жестко закреплённым роликовым опорам в бетонном основании ворот. Все металлические элементы конструкции покрываются антикоррозионным покрытием и окрашиваются порошковой эмалью.Предлагаем всевозможное наполнение полотна ворот – это сэндвич-панель, профлист, ковка и т.п.