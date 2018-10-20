Гаражные ворота DoorHan 3000х2215 серии RSD01BIW

Описание товара

Артикул RSD01SC-8W-3000х2215 Секционных ворот серии RSD01S стандартных размеров (14 типов), каждый из которых рассчитан на наиболее типовые габариты гаражей. Ворота серии RSD01S предназначены для самостоятельной установки, благодаря чему вы экономите не на качестве ворот, а на их монтаже. Сборка ворот осуществляется с помощью обычных инструментов. КОНСТРУКЦИЯ И ТИП ПОДЪЕМА Общая конструкция секционных ворот представ¬ляет собой полотно, систему уравновешивания полотна (механизм балансировки, пружина в пружине) и направляющие. Полотно ворот состоит из горизонтально расположенных сэндвич-панелей, которые изготавливаются на автоматических линиях европейского производства. Они представляют собой два стальных листа, заполненных пенополиуретаном. Стальные листы не завальцованы друг с другом, благодаря чему не образуется «мостик холода» и предотвращается промерзание ворот на стыках. Сэндвич-панели соединены между собой специальными петлями, крепления, обеспечивающими повышенную прочность соединений и увеличивающими жесткость и взломоустойчивость конструкции ворот. Для обеспечения герметичности соединения панелей на их стыках установлен негигроскопичный уплотнитель – энергофлекс. Направляющие закрепляются внутри помещения к стенам слева и справа от проема, а горизонтальные участки крепятся параллельно потолку. Система уравновешивания полотна ворот устанавливается вертикально вдоль направляющих. Во время открытия/закрытия полотно ворот поднимается по направляющим вверх под потолок с помощью роликовой системы, полностью освобождая проем. Это существенно экономит пространство гаражного помещения и территории вокруг него. Ворота серии RSD01S предназначены для самостоятельной установки, благодаря чему вы экономите не на качестве ворот, а на их монтаже. Сборка ворот осуществляется с помощью обычных инструментов.