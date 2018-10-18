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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.10.2018
              9 834

              ПРОВОДНАЯ ОХРАННАЯ GSM ПАНЕЛЬ ESIM264

              Телефон
              +79094622299
              Продавец
              МЕГАПОЛИС-ЮГ
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              Описание товара
              - 12 проводных зон- 4 цифровых выхода- встроенный контроллер ключей Touch Memory- поддержка клавиатур EKB2 и EKB3- поддержка датчика температуры- передача на ПЦН в протоколе Contact ID по каналам GPRS, CSD, SMS, DTMF- оповещение пользователя звонком и SMS- микрофон в комплекте, возможность подключения динамиков- удобная настройка через USB и удаленно через интернет     Что это?ESIM264 — это простая в использовании и очень надежная охранная система с интегрированным GSM/GPRS коммуникатором. Прибор контролирует до 44 охранных зон и передает сигналы тревоги пользователю, либо на станцию мониторинга охранного предприятия.Что он умеет?ESIM264 контролирует состояние проводных датчиков: двери, окна, детекторы движения и передает все события на станцию мониторинга и владельцу на мобильный телефон. ESIM264 также позволяет следить за температурой в помещении и управлять любыми бытовыми приборами. Также система сообщит пользователю о отключении электричества в доме, протечки водопровода, пожаре и любой аварийной ситуации.
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