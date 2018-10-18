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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.10.2018
              12 709

              GSM МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ESIM252

              Телефон
              +79094622299
              Продавец
              МЕГАПОЛИС-ЮГ
              0
              Описание товара
              - 5 цифровых входов- 2 встроенных реле - режимы работы входов: нормальный, инверсный, счет импульсов- широкие возможности управления выходными реле (график срабатываний, таймер, переключение)- управление бесплатным звонком или SMS
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