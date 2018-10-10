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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.10.2018
              2 500 000

              Мини экскаватор Komatsu, PC40MR-2, 2014 г

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              Телефон
              89509562466
              Ключевые слова:
              Мини, экскаватор, Komatsu
              Продавец
              Сибирский Центр Погрузчиков
              0
              Описание товара

              Б/у без пробега по РФ в отл. сост., ПСМ

              Предпродажная подготовка.

              Грузоподъемность 1000 кг.

              Предельная глубина копания 3500 миллиметров

              Предельная высота загрузки 3860 миллиметров

              Размеры при перевозке 5,39 х 1,96 х 2,63м

              Размеры отвала 1960 х 355 миллиметров

              Ширина траков 400 миллиметров

              Двигатель Komatsu 4D88E-5:

              Полная мощность 29.4 кВт

              Объем двигателя 2.2 л.

              Объём топливного бака 65 л.

              Выход под гидромолот.

              Эксплуатационная масса 4790 кг

              Клиренс 360 мм

              Клиренс противовеса 608 мм

              Радиус поворота задней части платформы 1060 мм

              Производитель – Япония.

              В комплекте с экскаватором идут:

              Ковш 20 см (траншейный)

              Ковш 40 см

              Ковш 60 см

              Ковш 120 см (планеровочный)

              Квик каплер (быстросъем)

              Гидромолот

              Все дополнительное оборудование новое.

              В наличии на складе в г. Омске.

              Доставка по РФ.

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