Мини экскаватор Komatsu, PC40MR-2, 2014 г

Предпродажная подготовка.
Грузоподъемность 1000 кг.
Предельная глубина копания 3500 миллиметров
Предельная высота загрузки 3860 миллиметров
Размеры при перевозке 5,39 х 1,96 х 2,63м
Размеры отвала 1960 х 355 миллиметров
Ширина траков 400 миллиметров
Двигатель Komatsu 4D88E-5:
Полная мощность 29.4 кВт
Объем двигателя 2.2 л.
Объём топливного бака 65 л.
Выход под гидромолот.
Эксплуатационная масса 4790 кг
Клиренс 360 мм
Клиренс противовеса 608 мм
Радиус поворота задней части платформы 1060 мм
Производитель – Япония.
В комплекте с экскаватором идут:
Ковш 20 см (траншейный)
Ковш 40 см
Ковш 60 см
Ковш 120 см (планеровочный)
Квик каплер (быстросъем)
Гидромолот
Все дополнительное оборудование новое.
Доставка по РФ.