Промышленные секционные ворота Damast с калиткой

Описание товара

Секционные ворота промышленного назначения.В отличии от бытовой серии в промышленных воротах используется более толстый металл в направляющих и угловых стойках. При врезке калитки в конструкцию добавляются усиливающие профиля, предотвращающие провисание полотна ворот.Вся фурнитура (боковые крышки, внутренние петли, кронштейны и опоры) изготавливаются из оцинкованного металла, что защищает их от влаги и предотвращает образование коррозии. Ширина от 2000мм до 5500мм.Высота от 2100мм до 6000мм.Максимальная площадь полотна ворот до 33 кв.м.11 стандартных цветов без наценки - коричневый RAL8014, белый RAL9003, красно-коричневый RAL8017, синий RAL5005, зеленый RAL6005, бордо RAL3005, серебро RAL9006, серый RAL7004, бежевый RAL1014, красный RAL3000, антрацит RAL7016.Возможна покраска полотна в любой цвет по RAL-карте.Торсионный механизм на 25000 циклов (возможно увеличение ресурса до 50, 75 или 100 тыс. циклов).Возможность установки окон, электропривода и других опций.Толщина сэндвич-панелей 40мм, отсутствие мостика холода.Толщина стальных направляющих ― 2мм.