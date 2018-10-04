Описание товара

Предлагаем Вашему вниманию трактор YTO X 1304 производство Китайского концерна YTOСтоимость указана за трактор со всеми документами на Москве. Срок поставки 30 рабочих дней. Звоните.Поставляется в комплекте с гидроповоротным отвалом.Описание Трактор YTO X1304Характеристики YTO X1304: Номинальное тяговое усилие 32,0 кН Длина (с передним балластом и задней навеской) 4900 мм Ширина 2330 мм Высота 2960 мм База 2689 мм Колея передних колес 1822-2153 мм Колея задних колес 1662-2262 мм Дорожный просвет 465 мм Радиус поворота 7,0 м Масса переднего балласта 600 кг Масса заднего балласта 400 кг Эксплуатационная масса (без балластов) 4600 кг Распределение массы на передние колеса 1890 кг Распределение массы на задние колеса 2710 кг Генератор 28V, 1,0kW Стартер 24v, 6,0kW Кондиционер есть Двигатель Модель LR 6108ZT52 Объем 6,87 л Предпусковой подогреватель есть Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра/ ход поршня 108/ 125 мм Максимальная мощность 95,6/ 130 кВт/ л.с. Обороты при максимальной мощности 2400 об/мин Максимальный крутящий момент 489 Н/м Обороты при максимальном крутящем моменте 1600-1800 об/мин Удельный расход топлива 238 г/кВт*час Трансмиссия Тип 4х4 Количество передач вперед/ назад 12/ 4 Диапазон скоростей вперед 2,3-30,6 км/час Диапазон скоростей назад 5,0-14,3 км/час Шины Размер передних шин, “ 14,9-26 Размер задних шин, “ 18,4-38 Давление в передних шинах при транспортных работах 1,47-1,96 атм Давление в задних шинах при транспортных работах 1,47-1,96 атм Давление в передних шинах при полевых работа 0,98-1,18 атм Давление в задних шинах при полевых работах 0,98-1,18 атм Рулевое управление Гидроусилитель есть Угол поворота передних колес 50 градусов Тормозные системы Основная в масляной ванне Стояночная механическая Прицепа пневматическая Гидросистема и ВОМ Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески) 28,0 кН Производительность гидронасоса 44,0 л/мин Количество пар гидровыводов 3 Тип ВОМ независимый и синхронный режим Мощность ВОМ 81,7 кВт Обороты ВОМ 540/ 1000 об/мин Заправочные емкости Топливный бак 220,0 л Система охлаждения 26,0 л Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4) 22,0 л Воздухоочиститель (SAE 15W-40) 1,0 л Рулевое управление (MF1135, J20A) 1,5 л Редуктор переднего ведущего моста (MF1135, J20A) 8,8 л Бортовые редукторы переднего ведущего моста (MF1135, J20A) в каждый 1,36 л Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A) 60,0 л Гидросистема (MF1135, J20A) 60,0 л Гидропривод тормозов (SAE 10W, API СF-4) 0,44 л