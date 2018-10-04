МТЗ 510 Беларус

Описание товара

Антикризисное предложение! Новый трактор"Беларус-510" (Аналог"Беларус-80.1") тяговый класс-1.4 Всего за 890 000 рублей включая все расходы. Трактора новые, год выпуска 2015. Оборудованы теплой низкой кабиной. Цвет красный. гарантия 1 года или 1000 м.с. с даты продажи. Звоните, ответим на все вопросы. Запчасти в наличии. Технические характеристики модели:

Двигатель Тип без турбонаддува Мощность, л.с./кВт 57/41,9 Марка Д-244 Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 229,0+6,9 Максимальный крутящий момент, Н·м 271 Трансмиссия: Коробка передач механическая, с понижающим редуктором, удваивающим число передач Муфта сцепления фрикционная, постоянно-замкнутого типа, однодисковая Число передач вперед/назад 9/2 Задний ВОМ, мин- 540 Гидросистема Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200 Максимальное давление, Мпа 20-2 Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 45 Ходовая система Тип колесная Колесная формула 4К2 Масса максимально допустимая, кг 5800 Шины передние 7.50-20/9.00-20 задние 15.5R38/18.4R30/9.50-42 Климатическое исполнение У1/Т1 Минимальная и максимальная скорость вперед \ назад, км/ч Min 1,44/3.18 Max 26,50/7,10 Возможна комплектация трактора коммунальным отвалом и щеткой, стоимость комплекта 110 000 рублей