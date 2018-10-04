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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              1 280 000

              Трактор МТЗ 8922 Беларус

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
              0
              Описание товара

              ПЕРЕДНИЙ БАЛОЧНЫЙ МОСТ, в наличии  +7-965-424-76-81 Александр Универсально-пропашной трактора Беларус МТЗ 892. Трактор МТЗ-892 - это высокопроизводительный многоцелевой трактор тягового класса 1.4.Трактор МТЗ-892 - это мощный высокопроизводительный трактор тягового класса 1.4. Трактор Беарус МТЗ-892 предназначен для выполнения разных задач во многих отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства. Основное приемущество трактора МТЗ-892 заключется в турбированном двигателе Д-245.5 и увеличеном на 30% рутящем моменте.Стандартно трактор комплектуется удобной  кабиной отвечающей требованием (ROPS) обеспечивающей комфорт в различных климатических условиях.Для увеличения проходимости трактор МТЗ-892 Беларус оборудован блокировко дифферинциала и располагает вездеходной колесной формулой и передним мостом портального типа. Колесный трактор МТЗ-892 обеспечивает комфорт, надежнойсть и безопасность оператору при любых условиях работы.Краткие технические характеристики трактор МТЗ-892 Беларус:Двигатель Д-245.5 ТУРБОМощность кВт (л.с.)  66 (89)Емкость топливного бака  130 л.Число передач вперед \ назад   18 \ 4Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгсс цилиндром 110 мм  3000с цилиндром 115 мм  4000емкость гидросистемы,л - 21габаритные размерыколесная база,мм  2450общая длина, мм  3930ширина,мм  1970высота по кабине,мм  2820колея,ммпо передним колесам  1450-1630по задним колесам  1800-2100Эксплуатационная масса,кг 3900Наша организация занимается продажей только новых тракторв МТЗ-892, все трактора прошли полную предпродажную подготовку готовы к работе.

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