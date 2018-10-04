Трактор МТЗ 8922 Беларус

Описание товара

ПЕРЕДНИЙ БАЛОЧНЫЙ МОСТ, в наличии +7-965-424-76-81 Александр Универсально-пропашной трактора Беларус МТЗ 892. Трактор МТЗ-892 - это высокопроизводительный многоцелевой трактор тягового класса 1.4.Трактор МТЗ-892 - это мощный высокопроизводительный трактор тягового класса 1.4. Трактор Беарус МТЗ-892 предназначен для выполнения разных задач во многих отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства. Основное приемущество трактора МТЗ-892 заключется в турбированном двигателе Д-245.5 и увеличеном на 30% рутящем моменте.Стандартно трактор комплектуется удобной кабиной отвечающей требованием (ROPS) обеспечивающей комфорт в различных климатических условиях.Для увеличения проходимости трактор МТЗ-892 Беларус оборудован блокировко дифферинциала и располагает вездеходной колесной формулой и передним мостом портального типа. Колесный трактор МТЗ-892 обеспечивает комфорт, надежнойсть и безопасность оператору при любых условиях работы.Краткие технические характеристики трактор МТЗ-892 Беларус:Двигатель Д-245.5 ТУРБОМощность кВт (л.с.) 66 (89)Емкость топливного бака 130 л.Число передач вперед \ назад 18 \ 4Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгсс цилиндром 110 мм 3000с цилиндром 115 мм 4000емкость гидросистемы,л - 21габаритные размерыколесная база,мм 2450общая длина, мм 3930ширина,мм 1970высота по кабине,мм 2820колея,ммпо передним колесам 1450-1630по задним колесам 1800-2100Эксплуатационная масса,кг 3900Наша организация занимается продажей только новых тракторв МТЗ-892, все трактора прошли полную предпродажную подготовку готовы к работе.