Трактор МТЗ 15 23

Описание товара

Трактор МТЗ - 1523 является универсальным трактором тягового класса 3.0. Трактор МТЗ-1523 может быть ислользован в сельском, лесном, коммунальном хозяйстве.Трактор МТЗ 1523 являестя универсальным трактором тягового класса 3.0 с мощностью двигателя 114 кВт (155л.с.). Трактор МТЗ-1523 предназначен для выполнения различных задач в сельском и коммунальном хозяйстве, в дорожном строительстве а также в лесном хозяйстве. Трактор МТЗ-1523 имеет традиционную простоту конструкции, высокую надежность и производительность. Трактор МТЗ-1523 может агрегатироваться как с машинами предназначенными для тракторов тягового класса 2.0, так и с большинством машин предназначенных под тяговый класс 3.0 с переналадкой элементов сцепки механизмов передней и задней навеси. Трактор МТЗ-1523 оборудован шестицилиндровым рядным дизельным двигателем с турбонаддувом, с низким расходом топлива и масла, отвечающим требованиям по безопастности и выбросу вредных веществ. Трактор МТЗ-1523 имеет травмобезопасную кабину с жестким каркасоми вклееными тонированными сферическим стеклами. В интерьере кабины использована формованная обивка панелей и ковров. Также кабина обеспечивает необходимую звуко, тепло и влаго изоляцию. Гидронавесная система построена на базе узлов фирмы BOSH она проста и доступна в обслуживании, надежна при соблюдении регламентированных операций технического ухода. Трактор МТЗ 1523 имеет три пары свободных выводов для обслуживания гидрофицированных технических средств с помощью прикладываемых руковов высокого давления.Краткие технические характеристики трактора МТЗ-1523Мощность кВт (л.с.) 114 (155)Емкость топливного бака, л. 250Число передач вперед \ назад 16 \ 8 (24 \ 12)Скорость движениявперед 1.73-32.0назад 2.7-15.5Грузоподх \ ъемность на оси шарниров нижних тяг, кг 7000Емкость гидросистемы, л. 35Колесная база,мм 2850Общая длина, мм 4750Ширина,мм 2250Высота по кабине, мм 3000Колея, ммпо передним колесам 1610-2150по задним колесам 1600-2440Эксплуатационная масса, кг 6000Наша организация занимается продажей только новых тракторов МТЗ-1523, трактора прошли полную предпродажную подготовку и полностью готовы к использованию.Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях.