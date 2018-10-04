Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              2 170 000

              Трактор МТЗ 1221 Беларус

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
              0
              Описание товара

              . Трактор МТЗ-1221 является многоцелевым трактором мощностью 130 л.с. (95.6 кВт)Трактор МТЗ-1221 являестя трактором тягового класса 2.0 мощностью 95.6 кВт (130 л.с.) применяется для выполнения широкого спектра сельсхохозяйственных работ, агрегатируется с множеством различных сельскохозяйственных машин и оборудования. Трактор МТЗ-1221 отличается высокой надежностью и производительностью и вместе с тем  достаточной простой конструкции  и невысокой стоимостью приобретения по сравнению с аналогичными тракторами, что в общем и целом выгодно отличает этот трактор от техники других марок и производителей.Краткие технические характеристики трактора МТЗ 1221:Колеская формала 4х4Рулевое управление  гидрообъемноеДвигатель  Д-260.2 ТУРБОМощность кВт (л.с.) 96 (130)База трактора,мм  2760Общая длинна, мм  4050Мирина,мм  2250Высота по кабине,мм  2820Колея,ммпо передним колесам  1600-2150по задним колесам  1600-24000Дорожный просвет,ммпод передней осью  620под задней осью 465Эксплуатационная маса, кг  4640Размер шин:передних колес  14,9 R 24задних колес 18.4 R38Число передач вперед \ назад  16 \ 8Диапазон скоростей км/ч вперед \ назад  1.54-35 \ 2.75 \ 16.4Наша компания занимается продажей только новых тракторов МТЗ-1221 производства ПО Минский тракторный завод, все трактороа проходят полную предпродажную подготовку, являются полнокомплектными.Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store