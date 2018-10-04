Трактор МТЗ 1221 Беларус

Описание товара

. Трактор МТЗ-1221 является многоцелевым трактором мощностью 130 л.с. (95.6 кВт)Трактор МТЗ-1221 являестя трактором тягового класса 2.0 мощностью 95.6 кВт (130 л.с.) применяется для выполнения широкого спектра сельсхохозяйственных работ, агрегатируется с множеством различных сельскохозяйственных машин и оборудования. Трактор МТЗ-1221 отличается высокой надежностью и производительностью и вместе с тем достаточной простой конструкции и невысокой стоимостью приобретения по сравнению с аналогичными тракторами, что в общем и целом выгодно отличает этот трактор от техники других марок и производителей.Краткие технические характеристики трактора МТЗ 1221:Колеская формала 4х4Рулевое управление гидрообъемноеДвигатель Д-260.2 ТУРБОМощность кВт (л.с.) 96 (130)База трактора,мм 2760Общая длинна, мм 4050Мирина,мм 2250Высота по кабине,мм 2820Колея,ммпо передним колесам 1600-2150по задним колесам 1600-24000Дорожный просвет,ммпод передней осью 620под задней осью 465Эксплуатационная маса, кг 4640Размер шин:передних колес 14,9 R 24задних колес 18.4 R38Число передач вперед \ назад 16 \ 8Диапазон скоростей км/ч вперед \ назад 1.54-35 \ 2.75 \ 16.4Наша компания занимается продажей только новых тракторов МТЗ-1221 производства ПО Минский тракторный завод, все трактороа проходят полную предпродажную подготовку, являются полнокомплектными.Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях