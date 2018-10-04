Описание товара

Универсально-пропашной трактор Беларус МТЗ-1025.2 Предназначен для выполнения различных работ в сельском и коммунальном хозяйстве. Трактор МТЗ-1025.2 является универсально-пропашным трактором тягового класса 1.4. Трактор МТЗ-1025.2 может агрегатироваться как с машинами тягового класса 1.4 так и с машинами из комплекта к колесным тракторам тягового класса 2. Трактор оборудован удобной, безопасной и комфортабельной кабиной улучшеного дизайна. Кабина полностью застеклена и имеет отличный обзор во всех направлениях, оборудована открывающимися боковыми, задними окнами и люком в крыше.Интерьер кабины выполнен с использованием формованных шумопоглащающих панелей и литых ковров. Пост управления обеспечивает комфортные условия труда оператора и максимально удобное управление трактором. Кабина трактора МТЗ-1025.2 оснащена удобным и комфортабельным сиденьем с регулировками по росиу и весу оператора. Отличительными особенностями трактора является передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, коробка передач механическая, синхронизированная , гидронавесная система с силовым регулятором. Краткие технические характеристики: Двигатель Д-245С дизельный с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива Мощность кВт (л.с.) 79 (107) Емкость топливных баков,л. 156 Число передач вперед \ назад 16 \ 8 скорость движения км/ч вперед \ назад 2.3-36.6 \ 4.1-17.2 Общая длина,мм 4205 ширина,мм 1970 высота по кабине,мм 2820 Колесная база, мм 2570 колея,мм по передним колесам 1420-1870 по задним колесам 1400-2100 Эксплуатационная масса,кг 4480 Грузоподъемнойсть на оси шарниров нижних тяг, кг 3200 Емкость маслянного бага гидросистемы и рулевого управления,л 25. Наша организация занимается продажей только новых тракторов МТЗ 1025.2. Трактора прошли полную предпродажную подготовку и полностью готовы к работе. Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях