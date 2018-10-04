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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              4 150 000

              Трактор МТЗ 2022

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
              0
              Описание товара

              В наличии три штуки, новые, г.в.2017 цена реальна, звоните +7-965-424-76-81 Трактор Беларус 2022.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения. Является тракторм тягового класса 3.Трактор Беларус 2022.3 это сельскохозяйственный колесный трактор тягового класса 3 мощностью 210 л.с. со всеми ведущими колесами. Трактор Беларус 2022.3 применяется как в сельском хозяйстве, так и в промышленности для выполнения энергоемких работ различного вида. На тракторе установлен экономичный и простой в обслуживании двигатель с турбонаддувом Д-260.4 производства Минского моторного завода. Трактор Беларус 2022.3 оснащен комфортабельной и травмобезопасной кабиной с панормаными тонированными стеклами которая обеспечивает комфорт, удобство и низкий уровень шума. Гидрообъемное рулевое управление обеспечивает простоту и легкость управления трактором при выполнении различных работ.Краткие технические характеристики трактора Беларус 2022.3Мощность кВт (л.с.) 156 (212)Емкость топливного бака,л  357Емкость масленного бака,л 35Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт-ч  249Число передач вперед/назад  24/12Скорость движения вперед/назад , км/ч   1.86-39.7/2.6-18.4Масса трактора с передними грузами,кг  7220Длина,мм  5230Ширина,мм 2400Высота по кабине,мм 3120Колесная база,мм 2920Колея мм,по передним колесам   1640-2190по задним колесам 1800-2500Гидронавесная система раздельно-агрегатная, с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы фирмы BOSCH, с силовым, позиционным и смешанным способами регулирования.Трактор Беларус 2022.3 имеется в наличии, прошел полную предпродажную подготовку.Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях

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