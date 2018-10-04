Описание товара

Трактор МТЗ -921 это многоцелевой трактор тягового класса 1.4, отличительной особенностью которого является низко расположенная кабина, высота трактора 2350мм. Производитель: РУП «Сморгонский агрегатный завод» Трактор МТЗ-921 это многоцелевой трактор тягового класса 1.4 отличительной особенностью которого является низко расположенная кабина, что позволяет работать этому трактору в стесненных условиях, низко расположенные крыши, низкие ворота фермы и т.д. только этот трактор способен работать там, куда обычне трактора не проходят по высоте. На тракторе МТЗ-921 установлен дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 89 л.с. что обеспечивает ему возможность работать с различными навесными, прицепными и другими орудиями. Трактор МТЗ-921 оснащен комфортабельнй кабиной обеспечивающей высокий комфорт оператору. Краткие технические характеристики трактора МТЗ-921: Мощьность двигателя, кВт (л.с.) 65 (89) Число передач вперед \ назад 18 \ 4 Диапозон скоростей, км \ ч вперед \ назад 1.4-30 \ 3.7-8.7 Грузоподъемность на оси подвеса, кг 3600 Емкость гидросистемы, л. 45 Эксплуатационная масса трактора,кг - 4000 База трактора,мм 2440 Общая дина, мм 4100 Ширина, мм 1570 Высота по кабине, мм 2350 Колея,мм по передним колесам 1270-1400 по задним колесам 1240-1620 Гидронавесная система универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, комбинированное и высотное регулирование положения орудия. Все трактора МТЗ-921 новые, прошедшие полную предпродажную подготовку и полностью готовы к работе. Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях