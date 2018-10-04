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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              1 185 000

              Трактор МТЗ 821 беларус

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
              0
              Описание товара

              Есть в наличии, звоните! Сборка Минск  +7-965-424-76-81 Александр Владимирович Колесный универсальный трактор МТЗ-82.1. Беларус, производства ПО"Минский тракторный завод".Трактор МТЗ-82.1 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ, также данный трактор получил широкое применение как комунальная машина. Трактор МТЗ-82.1 может работать с различными навесными, полунавесными, прицепными орудиями, как в сельском,так и в коммунальном хозяйстве. Еще  трактор МТЗ-82.1 используется  в транспортных работах для транспортировки различных грузов как по дорогам общего пользование, так и вне их. Используя штатный вал отбора мощности трактора МТЗ-82.1 можно привести в действие различные стационарные машины и механизмы которые не оборудованы штатным двигателем. Стандартно трактор комплктуется  комфортабельной и безопасной кабиной (ROPS) оснащенной фильтрами воздуха поступаемого в кабину и системой подогрева, открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком в крыше. Гидронавесная система  трактора имеет шесть выводов для подключения дополнительных гидромеханизмов. Грузоподъемность гидронавесной системы трактора МТЗ-82.1 составляет 3200 кг. В движение трактор привдит надежный и проверенный временем дизельный двигатель Д-243 рабочим объемом 4.75л и мощностью 82 л.с..Габаритные размеры трактора:длинна 3835ширина 1970высота 2780Масса трактора 3700 кг.

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