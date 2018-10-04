Трактор МТЗ 821 беларус

Описание товара

Есть в наличии, звоните! Сборка Минск +7-965-424-76-81 Александр Владимирович Колесный универсальный трактор МТЗ-82.1. Беларус, производства ПО"Минский тракторный завод".Трактор МТЗ-82.1 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ, также данный трактор получил широкое применение как комунальная машина. Трактор МТЗ-82.1 может работать с различными навесными, полунавесными, прицепными орудиями, как в сельском,так и в коммунальном хозяйстве. Еще трактор МТЗ-82.1 используется в транспортных работах для транспортировки различных грузов как по дорогам общего пользование, так и вне их. Используя штатный вал отбора мощности трактора МТЗ-82.1 можно привести в действие различные стационарные машины и механизмы которые не оборудованы штатным двигателем. Стандартно трактор комплктуется комфортабельной и безопасной кабиной (ROPS) оснащенной фильтрами воздуха поступаемого в кабину и системой подогрева, открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком в крыше. Гидронавесная система трактора имеет шесть выводов для подключения дополнительных гидромеханизмов. Грузоподъемность гидронавесной системы трактора МТЗ-82.1 составляет 3200 кг. В движение трактор привдит надежный и проверенный временем дизельный двигатель Д-243 рабочим объемом 4.75л и мощностью 82 л.с..Габаритные размеры трактора:длинна 3835ширина 1970высота 2780Масса трактора 3700 кг.