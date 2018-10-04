МТЗ 821 2312

Описание товара

Универсальный колесный трактор МТЗ-82.1-23 \ 12 производства ПО"Минский тракторный завод" В общем, это та же машина, что и трактор МТЗ-82.1. Главное отличие этой машины состоит в том что на нее установлен передний мост балочного типа (ПВМ-822) грузоподъемностью 1 тонна. Также на трактор МТЗ-82.1 - 23 \ 12 устанавливаются передние колеса большего размера чем на простой МТЗ-82.1. Двигатель Д-243 мощностью 60 (81) кВт (л.с.). Коробка передач механическая, 18x4 передачи, диапазон скоростей 1,9 - 33,4 км/ч. Кабина комфортабельная, безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД. Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях