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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              1 275 000

              МТЗ 821 2312

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
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              Описание товара

              Универсальный колесный трактор МТЗ-82.1-23 \ 12 производства ПО"Минский тракторный завод" В общем, это та же машина, что и трактор МТЗ-82.1. Главное отличие этой машины состоит в том что на нее установлен передний мост балочного типа (ПВМ-822) грузоподъемностью 1 тонна. Также на трактор МТЗ-82.1 - 23 \ 12 устанавливаются передние колеса большего размера чем на простой МТЗ-82.1. Двигатель Д-243 мощностью 60 (81) кВт (л.с.). Коробка передач механическая, 18x4 передачи, диапазон скоростей 1,9 - 33,4 км/ч. Кабина комфортабельная, безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД. Эту машину можно приобрети в лизинг на самых выгодных условиях

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