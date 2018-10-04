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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.10.2018
              1 300 000

              МТЗ с низкой кабиной

              Телефон
              +79654247681
              Продавец
              Агромаш - НИОКР
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              Описание товара

              Малая кабина предназначена для хозяйств с низкими фермами и малой высотой ворот. Кабина травмобезопасная с жестким каркасом. Интерьер кабины — с использованием формованных обивок и панелей, ковров. Крыша кабины используется в качестве размещения на ней вентиляционно-обогревательной системы, панели управления частью электрических приборов освещения и сигнализации, противосолнечного козырька, зеркала заднего обзора, радиоприемных устройств. Звукопоглощающие мастики и обивки обеспечивают требуемую нормативами звукоизоляцию, тепло- и влагоизоляцию. Двигатель Дизель с непосредственным впрыском Модель Д-243 Мощность, кВт (л.с.) 60 (81) Номинальная частота вращения, об/мин 2200 Число цилиндров 4 Рабочий объем, л 4,75 Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм (кгсм) 290 (29,6) Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) 220 (162) Коэффициент запаса крутящего момента, % 15 Емкость топливного бака, л 130

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