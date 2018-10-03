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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.10.2018
              1 890 000

              Апартаменты с видом на город

              Телефон
              +79891650165
              Продавец
              ЮГ-РА, ООО
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              Описание товара

              При покупке апартаментов в нашем комплексе, мы предложим Вам выгодные условия по их сдаче в аренду.

              Наша компания берет на себя решение всех вопросов: поиск арендатора, обслуживание номера и все юридические формальности.

              На стадии приобретения апартаментов Вы можете выбрать один из предложенных вариантов оформления интерьера, таким образом, при сдаче объекта в эксплуатацию, Вы получите номер, готовый для проживания и сдачи в аренду. Так же можно остановиться на номере без ремонта и заняться этим вопросом самостоятельно.

              Апартаменты пользуются большим спросом благодаря инфраструктуре и сервису. Заключив договор с нашей компанией, сдать их в аренду - надежно, просто и выгодно.

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