Апартаменты с видом на город

Описание товара

При покупке апартаментов в нашем комплексе, мы предложим Вам выгодные условия по их сдаче в аренду.

Наша компания берет на себя решение всех вопросов: поиск арендатора, обслуживание номера и все юридические формальности.

На стадии приобретения апартаментов Вы можете выбрать один из предложенных вариантов оформления интерьера, таким образом, при сдаче объекта в эксплуатацию, Вы получите номер, готовый для проживания и сдачи в аренду. Так же можно остановиться на номере без ремонта и заняться этим вопросом самостоятельно.

Апартаменты пользуются большим спросом благодаря инфраструктуре и сервису. Заключив договор с нашей компанией, сдать их в аренду - надежно, просто и выгодно.