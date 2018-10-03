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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.10.2018
              360

              Ультратонкие силиконовые LED часы Nexer G1218 фиолетовые

              Телефон
              88007079661
              Продавец
              КиберКИТ
              0
              Описание товара

              Ультратонкие силиконовые LED часы Nexer G1218 фиолетовыеПривлекательный и оригинальный дизайн делает эти часы сверхпопулярными у молодежи.Только прикосновение – экран часов словно взорван светодиодами, зарождающимися из глубины веков и исполняющими свой таинственный танец. Вы почувствуете, как ваше сознание перемещается в будущее...На корпусе нет ни единой кнопки – часам, наполненным загадкой и мистической таинственностью, они не нужны! Для настройки просто прикоснитесь к экрану на несколько секунд, затем поочередно настройте часы, минуты.

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