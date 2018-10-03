Описание товара

Кварцевые часы CURREN 8139 – роскошный аксессуар для стильных мужчин!Стильные кварцевые мужские часы CURREN 8139 можно надеть на важную деловую встречу или в спортивный зал, взять их с собой на отдых или просто носить их каждый день. Эти часы будут радовать вас и вызывать восхищение со стороны окружающих вас людей! Часы CURREN 8139 являются самой популярной моделью известной марки часов CURREN. Циферблат и ремешок сделаны из натуральной кожи. Стальные стрелки с черным отливом завершают изысканный вид и подчеркивают солидность изделия.