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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.10.2018
              1 298

              Кварцевые часы CURREN 8139

              Телефон
              88007079661
              Продавец
              КиберКИТ
              0
              Описание товара

              Кварцевые часы CURREN 8139 – роскошный аксессуар для стильных мужчин!Стильные кварцевые мужские часы CURREN 8139  можно надеть на важную деловую встречу или в спортивный зал, взять их с собой на отдых или просто носить их каждый день. Эти часы будут радовать вас и вызывать восхищение со стороны окружающих вас людей! Часы CURREN 8139 являются самой популярной моделью известной марки часов CURREN. Циферблат и ремешок сделаны из натуральной кожи. Стальные стрелки с черным отливом завершают изысканный вид и подчеркивают солидность изделия.

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