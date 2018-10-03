Ультратонкие силиконовые LED часы Nexer G1218 зеленые

Описание товара

Ультратонкие силиконовые LED часы Nexer G1218 зеленыеПривлекательный и оригинальный дизайн делает эти часы сверхпопулярными у молодежи.Только прикосновение – экран часов словно взорван светодиодами, зарождающимися из глубины веков и исполняющими свой таинственный танец. Вы почувствуете, как ваше сознание перемещается в будущее...На корпусе нет ни единой кнопки – часам, наполненным загадкой и мистической таинственностью, они не нужны! Для настройки просто прикоснитесь к экрану на несколько секунд, затем поочередно настройте часы, минуты.