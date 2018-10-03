Описание товара

Часы Swiss Army, черные Стиль часов нисколько не принуждает их обладателя придерживаться спортивных деталей и в остальном. Классический черный цвет хорошо подойдет как к пиджаку, так и к будней одежде.Внешний вид часов Swiss Army подойдет и понравится любому мужчине, а окружающих рядом не оставит равнодушными к ним.Часы Swiss Army это идеальный подарок купить который можно по доступной цене и будьте уверены он идеально подойдет и обрадует своего нового обладателя. Аксессуар выполнен на базе армейских швейцарских часов. Главное – эти часы прекрасно подойдут как к деловому костюму, так и к повседневному образу. Изделие прослужит много лет и будет выглядеть как новое, поскольку выполнено из высококачественных материалов! Видео о товаре