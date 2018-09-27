Подарочные карты

Описание товара

Любые праздники не обходятся без подарков. Мужчины любят функциональные подарки, которые приносят реальную пользу и результат. Таким подарком, уже зарекомендовавшим себя у нас в парикмахерской, станет подарочный сертификат. Отличительной чертой наших сертификатов является то, что мы продаем их с любым номиналом, ничем не ограничивая покупателей. Кроме того, если средства на карте закончатся, то, зная ее номер, в любой момент можно пополнить счет у нас в парикмахерской. Строгий мужской дизайн сертификата оценит любой представитель сильного пола.



