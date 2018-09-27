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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.09.2018
              1 000

              Подарочные карты

              Телефон
              +74956410276
              Продавец
              Усачи
              0
              Описание товара

              Любые праздники не обходятся без подарков. Мужчины любят функциональные подарки, которые приносят реальную пользу и результат. Таким подарком, уже зарекомендовавшим себя у нас в парикмахерской, станет подарочный сертификат. Отличительной чертой наших сертификатов является то, что мы продаем их с любым номиналом, ничем не ограничивая покупателей. Кроме того, если средства на карте закончатся, то, зная ее номер, в любой момент можно пополнить счет у нас в парикмахерской. Строгий мужской дизайн сертификата оценит любой представитель сильного пола.


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