Описание товара

Кузнечное оборудование для холодной ковки металла из 4-х станков КАРО-Универсал (Россия) для производства металлических декоративных решеток и оград, садовой мебели и предметов интерьера интерьера из полосы до 40 мм, прутка и квадрата до 12 мм:

КАРО-V станок для гибки завитков (комплект из 2-х валют);

КАРО-G станок для гибки дуг и колец, гибки углов и установки заклепок;

КАРО-TR станок для продольного скручивания металла (квадрат до 16 мм);

КАРО-Н станок для гибки шишек(корзинок) из квадрата 6х6 мм и 8х8 мм..

Цена набора-61000 руб.

Сезонная скидка-15%