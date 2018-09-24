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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.09.2018
              51 850

              Кузнечное оборудование для холодной ковки

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79160751053
              Ключевые слова:
              оборудование, для, ковки, кузнечное, оборудование, станки, холодной, ковки.
              Продавец
              Компания ГИБСТАНКИ
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              Описание товара

              Кузнечное оборудование для холодной ковки металла из 4-х станков КАРО-Универсал (Россия) для производства металлических декоративных решеток и оград, садовой мебели и предметов интерьера интерьера из полосы до 40 мм, прутка и квадрата до 12 мм:

              КАРО-V станок для гибки завитков (комплект из 2-х валют);

              КАРО-G станок для гибки дуг и колец, гибки углов и установки заклепок;

              КАРО-TR станок для продольного скручивания металла (квадрат до 16 мм);

              КАРО-Н станок для гибки шишек(корзинок) из квадрата 6х6 мм и 8х8 мм..

              Цена набора-61000 руб.

              Сезонная скидка-15%

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