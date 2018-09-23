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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.09.2018
              2 100

              СБОРЫ НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХА В ОТЕЛЕ «ДЕ ПАРИ»

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Думаете у жениха нет свадебных сборов!?? СТОП! Это и его день тоже! Поэтому сборы жениха на свадьбу так же важны, как и сборы невесты.

              Провести СБОРЫ ЖЕНИХА в необычном месте - Вам помогут интерьерные номера категории Люкс в отеле ОТЕЛЬ ДЕ ПАРИ!

              Здесь Вы можете запечатлеть брутальную, но не менее трогательную подготовку жениха к свадебной церемонии в роскошных номерах, выполненных в индивидуальной стилистике: королевский Барокко, воздушный Прованс, романтичный и мечтательный Парижский стиль, аристократичный Классический стиль, ультрамодный Модернизм, и по-домашнему уютный и теплый Кантри.

              * При бронировании свадебного номера - сборы невесты/жениха в подарок!

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