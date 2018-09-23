СБОРЫ НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХА В ОТЕЛЕ «ДЕ ПАРИ»

Описание товара

Думаете у жениха нет свадебных сборов!?? СТОП! Это и его день тоже! Поэтому сборы жениха на свадьбу так же важны, как и сборы невесты.



Провести СБОРЫ ЖЕНИХА в необычном месте - Вам помогут интерьерные номера категории Люкс в отеле ОТЕЛЬ ДЕ ПАРИ!



Здесь Вы можете запечатлеть брутальную, но не менее трогательную подготовку жениха к свадебной церемонии в роскошных номерах, выполненных в индивидуальной стилистике: королевский Барокко, воздушный Прованс, романтичный и мечтательный Парижский стиль, аристократичный Классический стиль, ультрамодный Модернизм, и по-домашнему уютный и теплый Кантри.





* При бронировании свадебного номера - сборы невесты/жениха в подарок!