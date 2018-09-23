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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.09.2018
              3 145

              ТАРИФ ВЫХОДНОГО ДНЯ

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Забыть о проблемах и окунуться в сказку романтического Парижа Вам помогут номера класса «Люкс» отеля «де Пари»

               
              Уважаемые гости!

              Теперь Вы можете провести   в отеле «де Пари» свои выходные дни  не только с большим удовольствием, но и весомой экономией для кошелька, так как при бронировании номера «Люкс» на это время Вы получите СКИДКУ 15%!
               
              Предложение включает:
              - Проживание детей до 14 лет бесплатно,
              - Расчетный час со времени заезда,
              - Бесплатную охраняемую парковка,
              - Горячий завтрак для всей семьи в нашем ресторане,
              - Информацию о культурных событиях в городе на выходные дни,
              - Предложение действует в выходные дни с 8.00 сб. до 24.00 вс. и все праздничные дни.

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