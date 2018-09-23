ТАРИФ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Забыть о проблемах и окунуться в сказку романтического Парижа Вам помогут номера класса «Люкс» отеля «де Пари»
Уважаемые гости!
Теперь Вы можете провести в отеле «де Пари» свои выходные дни не только с большим удовольствием, но и весомой экономией для кошелька, так как при бронировании номера «Люкс» на это время Вы получите СКИДКУ 15%!
Предложение включает:
- Проживание детей до 14 лет бесплатно,
- Расчетный час со времени заезда,
- Бесплатную охраняемую парковка,
- Горячий завтрак для всей семьи в нашем ресторане,
- Информацию о культурных событиях в городе на выходные дни,
- Предложение действует в выходные дни с 8.00 сб. до 24.00 вс. и все праздничные дни.