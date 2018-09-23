ТАРИФ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Описание товара

Забыть о проблемах и окунуться в сказку романтического Парижа Вам помогут номера класса «Люкс» отеля «де Пари»

Уважаемые гости!Теперь Вы можете провести в отеле «де Пари» свои выходные дни не только с большим удовольствием, но и весомой экономией для кошелька, так как при бронировании номера «Люкс» на это время Вы получите СКИДКУ 15%!Предложение включает:- Проживание детей до 14 лет бесплатно,- Расчетный час со времени заезда,- Бесплатную охраняемую парковка,- Горячий завтрак для всей семьи в нашем ресторане,- Информацию о культурных событиях в городе на выходные дни,- Предложение действует в выходные дни с 8.00 сб. до 24.00 вс. и все праздничные дни.