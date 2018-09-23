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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.09.2018
              4 700

              СВАДЕБНЫЙ НОМЕР «ЛЮКС»

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Первая брачная ночь – особенное событие в жизни каждого человека. И провести ее нужно красиво, чтобы сохранить только лучшие воспоминания о самом волшебном событии в жизни.

              Для Вашего Главного праздника отель «де Пари» предлагает:

              • Комфортабельные апартаменты класса «Люкс» для молодоженов. Изящный интерьер номера создан специально для любящих половинок.

              • Свечи, сердца, лепестки благоухающих роз оставят незабываемые воспоминания о Самом Главном Дне в Вашей  жизни.

              • В честь Дня Вашей Свадьбы ПОДАРОК от отеля – фруктовая тарелка и бутылка шампанского!!!

              • Кроме того, утром Вам подадут прямо в номер горячий завтрак из меню от нашего шеф-повара.

              • Для удобства молодоженов в нашем отеле предусмотрен также поздний выезд  до 16.00 следующего дня.

               

              Мы постараемся сделать все, чтобы в Вашей памяти  остались  только лучшие воспоминания от самого яркого события в жизни!

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