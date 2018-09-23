СВАДЕБНЫЙ НОМЕР «ЛЮКС»

Описание товара

Первая брачная ночь – особенное событие в жизни каждого человека. И провести ее нужно красиво, чтобы сохранить только лучшие воспоминания о самом волшебном событии в жизни.



Для Вашего Главного праздника отель «де Пари» предлагает:



Комфортабельные апартаменты класса «Люкс» для молодоженов. Изящный интерьер номера создан специально для любящих половинок.

Свечи, сердца, лепестки благоухающих роз оставят незабываемые воспоминания о Самом Главном Дне в Вашей жизни.

В честь Дня Вашей Свадьбы ПОДАРОК от отеля – фруктовая тарелка и бутылка шампанского!!!

Кроме того, утром Вам подадут прямо в номер горячий завтрак из меню от нашего шеф-повара.

Для удобства молодоженов в нашем отеле предусмотрен также поздний выезд до 16.00 следующего дня.

Мы постараемся сделать все, чтобы в Вашей памяти остались только лучшие воспоминания от самого яркого события в жизни!