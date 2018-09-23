Отпраздновать годовщину Вашей свадьбы, окунувшись в романтический мир первой брачной ночи, провести первое свидание или просто незабываемый вечер с любимым человеком поможет наше специальное предложение"Романтический вечер"в отеле"де Пари"
Для Вас:
- Уютные и комфортабельные апартаменты номера «Люкс», где Вы окунетесь в море любви и нежности;
- Романтическая обстановка, созданная нашими дизайнерами
- Сердца, свечи, лепестки роз;
- Небольшой презент от нашего отеля горячий завтрак из меню от нашего шеф-повора,который Вам с любимым человеком подадут прямо в номер;
- Поздний выезд - до 16.00 следующего дня.