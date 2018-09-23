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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.09.2018
              4 400

              РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ОТЕЛЕ «ДЕ ПАРИ»

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Отпраздновать годовщину Вашей свадьбы, окунувшись в романтический мир первой брачной ночи, провести первое свидание или просто незабываемый вечер с любимым человеком поможет наше специальное предложение"Романтический вечер"в отеле"де Пари"

              Для Вас:

              • Уютные и комфортабельные апартаменты номера «Люкс», где Вы окунетесь в море любви и нежности;
              • Романтическая обстановка, созданная нашими дизайнерами
              • Сердца, свечи, лепестки роз;
              • Небольшой презент от нашего отеля горячий завтрак из меню от нашего шеф-повора,который Вам с любимым человеком подадут прямо в номер;
              • Поздний выезд - до 16.00 следующего дня.

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