НОМЕР «ЛЮКС» ПО ЦЕНЕ «СТАНДАРТА»!!!

Описание товара

Уважаемые гости!

С 1 сентября у нас цены тают, а скидки растут!

Теперь при бронировании номера класса Стандарт на 7 суток и более Вы получаете ПОДАРОК - проживание в номере ! ЛЮКС по цене Стандарта!!!



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Оплата при заселении производится единовременно не менее чем за 5 суток.

Возврат по данной акции при досрочном выезде не осуществятся!

При проживании по данной акции все другие скидки с ней не суммируются, а акции и спец. предложения отеля не действуют!



Условия акции: