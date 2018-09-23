НОМЕР «ЛЮКС» ПО ЦЕНЕ «СТАНДАРТА»!!!

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- Оплата при заселении производится единовременно не менее чем за 5 суток.
- Возврат по данной акции при досрочном выезде не осуществятся!
- При проживании по данной акции все другие скидки с ней не суммируются, а акции и спец. предложения отеля не действуют!