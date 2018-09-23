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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.09.2018
              2 700

              НОМЕР «ЛЮКС» ПО ЦЕНЕ «СТАНДАРТА»!!!

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Уважаемые гости!
              С 1 сентября у нас цены тают, а скидки растут!
              Теперь при бронировании номера класса Стандарт на 7 суток и более Вы получаете ПОДАРОК - проживание в номере ! ЛЮКС по цене Стандарта!!!

              Условия акции:
              • В заявке на бронирование номера с сайта обязательно необходимо указать промо-слово: Люкс по цене Стандарта
              • Оплата при заселении производится единовременно не менее чем за 5 суток.
              • Возврат по данной акции при досрочном выезде не осуществятся!
              • При проживании по данной акции все другие скидки с ней не суммируются, а акции и спец. предложения отеля не действуют!

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