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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              50

              Пластырь от экземы и псориаза Нежная кожа (Bingzhngan Fugingsong Tiegao)

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Действие препарата: вызывает сжатие кожных капилляров, подавляет пролиферацию клеток эпидермиса и регенерирует, обладает сильным противовоспалительным и противоаллергенным действием.   Показания к применению: псориаз, нейродермит, узловая чесотка, хроническая экзема и др.   Состав: борнеол, камфорное масло, эвкалиптовое масло, Fluocinonide, метилсалицилат.   Способ применения: для наружного применения. снять защитную пленку и наклеить на пораженные участки кожи, использовать в течение 1-3-х дней, при самостоятельном отлипании пластыря, аккуратно снять и заменить на новый, повторять процедуру до полного удаления бляшек.   Противопоказания: непереносимость компонентов препарата, не рекомендуется использовать на поврежденных участках кожи, на лице и кожных складках, не рекомендуется использовать в жаркий сезон, воздействие на беременных и кормящих женщинам не известно.   Побочные действия: контактный дерматит, фолликулит, долгосрочное использование может вызвать местную атрофию кожи, телеангиэктазию.   Хранение: в недоступном для детей месте.   Пластырь"Нежная кожа" - предназначен для лечения псориатических бляшек на пораженных участках кожи. Бережно смягчает и утоньшает псориатические высыпания, вплоть до полного уничтожения проявлений псориаза.   Вызывает сжатие кожных капилляров, подавляет пролиферацию клеток эпидермиса и регенерирует, обладает сильным противовоспалительным и противоаллергенным действием.   Борнеол и камфора снимают отеки, успокаивают боли.   Метилсалицитат может стимулировать улучшение местного кровообращения, обладает болеутоляющим действием.   Незначительную роль в дезинфекции обеспечивают антисептические масла эвкалипта.   Форма выпуска: В 1 пакете 4 пластыря (4см х 6,5см).   В одной большой коробке 100 пакетиков по 4 пластыря (4см х 6,5см).   Перед употреблением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.   Предупреждение: не использовать на участках кожи, поражённых язвами.   Действующий стандарт: Государственный стандарт качества лекарственных препаратов WS-10001-(HD-1079)-2002   Номер ратификации: Медицинская лицензия H23022725   Производственное предприятие: ООО «Хэйлунцзянская фармацевтическая компания Хуймэйцзя», зона экономического развития Хайлинь, пров. Хэйлунцзян, КНР.

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