Пластырь от экземы и псориаза Нежная кожа (Bingzhngan Fugingsong Tiegao)

Описание товара

Действие препарата: вызывает сжатие кожных капилляров, подавляет пролиферацию клеток эпидермиса и регенерирует, обладает сильным противовоспалительным и противоаллергенным действием. Показания к применению: псориаз, нейродермит, узловая чесотка, хроническая экзема и др. Состав: борнеол, камфорное масло, эвкалиптовое масло, Fluocinonide, метилсалицилат. Способ применения: для наружного применения. снять защитную пленку и наклеить на пораженные участки кожи, использовать в течение 1-3-х дней, при самостоятельном отлипании пластыря, аккуратно снять и заменить на новый, повторять процедуру до полного удаления бляшек. Противопоказания: непереносимость компонентов препарата, не рекомендуется использовать на поврежденных участках кожи, на лице и кожных складках, не рекомендуется использовать в жаркий сезон, воздействие на беременных и кормящих женщинам не известно. Побочные действия: контактный дерматит, фолликулит, долгосрочное использование может вызвать местную атрофию кожи, телеангиэктазию. Хранение: в недоступном для детей месте. Пластырь"Нежная кожа" - предназначен для лечения псориатических бляшек на пораженных участках кожи. Бережно смягчает и утоньшает псориатические высыпания, вплоть до полного уничтожения проявлений псориаза. Вызывает сжатие кожных капилляров, подавляет пролиферацию клеток эпидермиса и регенерирует, обладает сильным противовоспалительным и противоаллергенным действием. Борнеол и камфора снимают отеки, успокаивают боли. Метилсалицитат может стимулировать улучшение местного кровообращения, обладает болеутоляющим действием. Незначительную роль в дезинфекции обеспечивают антисептические масла эвкалипта. Форма выпуска: В 1 пакете 4 пластыря (4см х 6,5см). В одной большой коробке 100 пакетиков по 4 пластыря (4см х 6,5см). Перед употреблением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом. Предупреждение: не использовать на участках кожи, поражённых язвами. Действующий стандарт: Государственный стандарт качества лекарственных препаратов WS-10001-(HD-1079)-2002 Номер ратификации: Медицинская лицензия H23022725 Производственное предприятие: ООО «Хэйлунцзянская фармацевтическая компания Хуймэйцзя», зона экономического развития Хайлинь, пров. Хэйлунцзян, КНР.