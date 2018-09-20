Описание товара

Описание препарата: Состав: вода, растительные экстракты сальвии, календулы, желтого кипариса, алоэ и т.д. Способ применения: после очистки лица нанести равномерным слоем на лицо в местах поражения нанести немного больше, применять утром и вечером. Хранение: в сухом прохладном месте. Внимание: Желательно в период применения не есть острую, горькую, жирную, пищу. Нежелательно употреблять морских животных и алкоголь. Не желательно применять на здоровой сухой коже. В упаковке 35 г Крем"Для удаления угрей и черных точек" Щи Фей Ши - китайский крем для лица, эффективно удаляет прыщи и нормализует работу сальных желез, регулирует кровообращение кожи, повышает сопротивляемость кожи, сокращает поры. Крем содержит растительные экстракты сальвии, календулы, желтого кипариса, алоэ и т.д. После применения кремя ваша кожа вновь станет ровной, гладкой и красивой! Эффект почвляется уже после 1 недели применения крема.