Таблетки Сусяоцзюсивань (Suxiaojiuxinwan) скорая помощь сердцу

Описание товара

Таблетки"Сусяоцзюсивань" (Suxiaojiuxinwan) - 3 кувшинчикаУпаковка: 3 флакончика по 60 пилюль в каждом, каждая пилюля 40 мг. Вес упаковки около 30 г.Suxiao jiuxin wan Сусяо цзюсинь вань - таблетки скорая помощь сердцу - это настоящее спасение для людей подверженных сердечному приступу, для тех, кто страдает болями в сердце, а также для тех, кому уже обычные средства (валидол, корвалол, валерьянка) уже не помогают. Гомеопатический рецепт гарантирует высокую эффективность. По внешнему виду, это мелкие горошинки коричневого цвета, горьковатые и прохладные на вкус. В России данный препарат продаётся под торговым названием Коронатера. Показания к применению: острый сердечный приступ, профилактика сердечных заболеваний, при комплексной терапии ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия напряжения I-II функционального класса). Причины, по которым Вам стоит иметь это средство у себя в сумочке или домашней аптечке: ультра-быстрый эффект