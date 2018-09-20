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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              820

              Таблетки Сусяоцзюсивань (Suxiaojiuxinwan) скорая помощь сердцу

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Таблетки"Сусяоцзюсивань" (Suxiaojiuxinwan) - 3 кувшинчикаУпаковка: 3 флакончика по 60 пилюль в каждом, каждая пилюля 40 мг. Вес упаковки около 30 г.Suxiao jiuxin wan Сусяо цзюсинь вань - таблетки скорая помощь сердцу - это настоящее спасение для людей подверженных сердечному приступу, для тех, кто страдает болями в сердце, а также для тех, кому уже обычные средства (валидол, корвалол, валерьянка) уже не помогают. Гомеопатический рецепт гарантирует высокую эффективность. По внешнему виду, это мелкие горошинки коричневого цвета, горьковатые и прохладные на вкус. В России данный препарат продаётся под торговым названием Коронатера. Показания к применению: острый сердечный приступ, профилактика сердечных заболеваний, при комплексной терапии ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия напряжения I-II функционального класса). Причины, по которым Вам стоит иметь это средство у себя в сумочке или домашней аптечке: ультра-быстрый эффект

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