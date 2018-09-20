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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              1 000

              Rohto Z! PRO Японские капли для глаз

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Японские витаминизированные капли для глаз Rohto Z! PRO Сверхтонизирующие капли для глаз с  максимальныминдексом свежести 7.Применяются для профилактике глазных болезней, а также при снижении зрения.Рекомендуются при сильном раздражении глаз, в том числе вызванного применением жестких контактных линз.Показания к применению :   при аллергических реакциях   при длительной работе на компьютере   при усталости глаз  при покраснении глаз  при воспалении глаз, зуде и раздражении    при  сухости глаз и дискомфорте, например,при ношении жестких контактных линз. при коньюктивитеАктивные вещества, входящие в состав японских капель Rohto Z! PRO:  тетрагидрозолина гидрохлорида 0,05%  Неостегмин метилсульфат 0,005%  Витамин B6 0.1 %  Аллантоин 0,2%  L- калия аспартат1%  Хлорфенирамин малеат 0.03 % Дополнительные компоненты в каплях для глаз: борная кислота, бура, L-ментол, D-камфора, мятное масло, мятное масло, пропилен гликоль, эдетата Na, масло касторовое полиоксиэтилена, Hipuromerosu, глюкоза, Kurorobutanoru, РН-агент.Противопоказания:   не сочетайте с другими каплями   индивидуальная непереносимость компонентов препарата  глаукомаСпособ применения: по 1-2 капли, 5-6 раз в день.

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