Rohto Z! PRO Японские капли для глаз

Описание товара

Японские витаминизированные капли для глаз Rohto Z! PRO Сверхтонизирующие капли для глаз с максимальныминдексом свежести 7.Применяются для профилактике глазных болезней, а также при снижении зрения.Рекомендуются при сильном раздражении глаз, в том числе вызванного применением жестких контактных линз.Показания к применению : при аллергических реакциях при длительной работе на компьютере при усталости глаз при покраснении глаз при воспалении глаз, зуде и раздражении при сухости глаз и дискомфорте, например,при ношении жестких контактных линз. при коньюктивитеАктивные вещества, входящие в состав японских капель Rohto Z! PRO: тетрагидрозолина гидрохлорида 0,05% Неостегмин метилсульфат 0,005% Витамин B6 0.1 % Аллантоин 0,2% L- калия аспартат1% Хлорфенирамин малеат 0.03 % Дополнительные компоненты в каплях для глаз: борная кислота, бура, L-ментол, D-камфора, мятное масло, мятное масло, пропилен гликоль, эдетата Na, масло касторовое полиоксиэтилена, Hipuromerosu, глюкоза, Kurorobutanoru, РН-агент.Противопоказания: не сочетайте с другими каплями индивидуальная непереносимость компонентов препарата глаукомаСпособ применения: по 1-2 капли, 5-6 раз в день.