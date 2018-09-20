Описание товара

Внимания! Преперат высылается при предоплате! Действие препарата: повышение сексуального влечения, повышение чувствительности, усиление оргазма, улучшение качества сексуальных отношений. Способ применения: принимать не больше 15 капель в день, может добавлятся в любые напитки (предпочтительно в горячий черный нерастворимый кофе). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата. хронические заболевания мочеполовой системы. Хранение: в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Внимание: Не для постоянного применения. Описания: Женский возбудитель в каплях"Испанская мушка D5" (Spanish Fly D5) - мощный и эффективный афродизиак для стимуляции полового влечения у женщин. Жидкий женский возбудитель"Испанская мушка D5" применяется для быстрого повышения сексуального влечения, он усиливает чувственность, наслаждение, улучшают половую функцию, приводя женщину к неописуемому восторгу. Действующим веществом женской виагры в каплях"Испанская мушка D5" является кантаридин, гормон отвечающий за сексуальное влечение, добываемый из шпанских мушек.