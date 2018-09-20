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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              1 000

              Женский возбудитель в каплях Испанская мушка D5

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Внимания! Преперат высылается при предоплате!   Действие препарата: повышение сексуального влечения, повышение чувствительности, усиление оргазма, улучшение качества сексуальных отношений.   Способ применения: принимать не больше 15 капель в день, может добавлятся в любые напитки (предпочтительно в горячий черный нерастворимый кофе).   Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата. хронические заболевания мочеполовой системы.   Хранение: в сухом прохладном месте, недоступном для детей.   Внимание: Не для постоянного применения.   Описания:   Женский возбудитель в каплях"Испанская мушка D5" (Spanish Fly D5) - мощный и эффективный афродизиак для стимуляции полового влечения у женщин.   Жидкий женский возбудитель"Испанская мушка D5" применяется для быстрого повышения сексуального влечения, он усиливает чувственность, наслаждение, улучшают половую функцию, приводя женщину к неописуемому восторгу.   Действующим веществом женской виагры в каплях"Испанская мушка D5" является кантаридин, гормон отвечающий за сексуальное влечение, добываемый из шпанских мушек.

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