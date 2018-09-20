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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              210

              Мазь Король кожи для лечения псориаза и экземы

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Мазь"Король кожи" - мазь для профилактики и лечения дермазаболеваний кожи таких как: лишай, чесотка, угри, грибок, ногтевой грибок, псориаз, экзема, нейродермиты, аллергическая сыпь и др. Лечебный крем"Король кожи" эффективно устраняет шелушение, лечит кожные заболевания различного происхождения, вызывающие зуд и высыпания. Применяется при аллергических высыпаниях. Борется с проявлениями псориаза, экземами. Мазь"Король кожи" обладает местным противогрибковым действием широкого спектра, фунгицидным или микостатическим эффектом. Активна в отношении дерматофитов, дрожжеподобных грибков рода Candida, Pyturosporum, Torulopsis, Cryptococcus и плесневых грибков, возбудителей системных микозов, а также грамположительных кокков (Staphylococcusspp., Streptococcusspp.). Описание препарата: мазь белого цвета, однородной консистенции. Курс лечения от 10 до 25 дней.Мазь"Король кожи" - мазь для профилактики и лечения дермазаболеваний кожи таких как: лишай, чесотка, угри, грибок, ногтевой грибок, псориаз, экзема, нейродермиты, аллергическая сыпь и др.   Лечебный крем"Король кожи" эффективно устраняет шелушение, лечит кожные заболевания различного происхождения, вызывающие зуд и высыпания. Применяется при аллергических высыпаниях. Борется с проявлениями псориаза, экземами. Мазь"Король кожи" обладает местным противогрибковым действием широкого спектра, фунгицидным или микостатическим эффектом. Активна в отношении дерматофитов, дрожжеподобных грибков рода Candida, Pyturosporum, Torulopsis, Cryptococcus и плесневых грибков, возбудителей системных микозов, а также грамположительных кокков (Staphylococcusspp., Streptococcusspp.). Описание препарата: мазь белого цвета, однородной консистенции. Курс лечения от 10 до 25 дней.

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