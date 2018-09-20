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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              500

              Rohto 40 COOL Японские капли для глаз

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Освежающие японские витаминизированные капли для глаз Rohto 40 COOL содержат ментол, камфару и эвкалиптовое масло.Применяются японские капли для глаз для профилактики и лечения конъюнктивитов, снимают  усталость и сухость глаз, покраснение глаз (эффект отбеливания).Снимают дискомфорт, отёчность, зуд, конъюнктивиты, затуманенность.Обеспечивают профилактику инфекций после купания, попадания в глаза пыли, грязи, пота, воспалений вызванных ультрафиолетовыми лучами (снежная слепота), других неблагоприятных воздействий.Увеличивает длительность ношения контактных  линз, снимают усталость после их ношения.  К (калий),  входящий в состав капель для глаз играет важную роль. Он регулирует водно-солевой обмен, способствует снятию отёков, активизирует клеточное дыхание, снижает утомляемость глаз.Na (натрий) широко распространен во всех органах, тканях и жидкостях организма человека, этот элемент, наряду с калием, является самым востребованным, так как обеспечивает баланс жидкости в организме.Витамин B6 (пиридоксин) выполняет самые различные задачи, главная из которых заключается в обеспечении обмена веществ. В6 заботится о балансе натрия и калия в жидкостях тела. Это в первую очередь важно для нервной системы и для равномерного снабжения миллиардов нервных клеток глюкозой.Витамин Е (токоферол) - Е" усиливает кровообращение, снимает напряжение глаз."Витамин B шесть"улучшает метаболизм клеток».Витаминизированные капли для глаз Rohto 40 COOL полезны для водителей при длительных поездках, для тех, кто проводит много времени за компьютером (офисных работников).  Активные вещества, входящие в состав капель для глаз: Токоферол (природный вит амин Е), пиридоксин (вит амин B6), сульфат натрия (Na+), Калий (К+), неостигмина метилсульфат бромистого, хлорфенирамин малеат .:  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: По 2-3 капли, рекомендуемый приём от 2 до 6 раз в день.Ограничение по возрасту:  с 12 летКупить японские капли для глаз можно в упаковке объемом 12мл

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