Болеутоляющий лечебный бальзам «Дымок» марки Чуанье

Описание товара

Действие препарата:улучшает кровообращение при ревматизме, радикулите, ревматическом артрите, артрозе, полиартрите, остеоартрите, седалищной невралгии,постинсультном параличе рук и ног,ломоте и слабости поясницы и спины,ломоте костей ног, ушибахзуде кожи,ожогах,порезах, ушибе суставов,лечит варикоз, пяточные шпоры, снимает отёки и боль от укусов змеи, комара, осы. Состав: дикая кобра, чёрная змея, сколопендра, змея «золотое кольцо», скорпион, пчела, саранча, чёрный паук и т.д. Способ применения: лекарство для наружного употребления! намазать на больное место, 2-3 раза в день. Внимание: запрещено принимать во внутрь. Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье"- препарат для обезволивания при различных болезнях, а также укусах гадов и насекомых.Секретный и эффективный древнекитайский рецепт. После нанесения бальзама на больное место появляется легкий “дымок”. Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье" улучшает кровообращение при ревматизме, ревматическом артрите, омартрите, остеоартрите и др. Имеет чудесный эффект лечения от укусов змеи, комара, осы, снимает отёки, боль.Эффективен при седалищной невралгии, после инсультным параличе руки и ног, ломоте и слабости поясницы и спины, ломоте костей ног, ушибов, чесание кожи, ожоге, порезе, ушибе суставов и т.д. Также применяется для лечение варикоза, пяточных шпор.Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье" произведен из природного ценного лекарственного сырья, которое добывается на западе провинции Гуанчжоу, при помощи современных технологий, по секретным народным рецептам.Производитель: Народный научно-исследовательский институт целебных трав в китайской медицине, провинция Гуйчжоу, КНР.