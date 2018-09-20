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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              210

              Болеутоляющий лечебный бальзам «Дымок» марки Чуанье

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Действие препарата:улучшает кровообращение при ревматизме, радикулите, ревматическом артрите, артрозе, полиартрите, остеоартрите, седалищной невралгии,постинсультном параличе рук и ног,ломоте и слабости поясницы и спины,ломоте костей ног, ушибахзуде кожи,ожогах,порезах, ушибе суставов,лечит варикоз, пяточные шпоры, снимает отёки и боль от укусов змеи, комара, осы.  Состав: дикая кобра, чёрная змея, сколопендра, змея «золотое кольцо», скорпион, пчела, саранча, чёрный паук и т.д.  Способ применения: лекарство для наружного употребления! намазать на больное место, 2-3 раза в день.  Внимание: запрещено принимать во внутрь.  Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье"-  препарат для обезволивания при различных болезнях, а также укусах гадов и насекомых.Секретный и эффективный древнекитайский рецепт. После нанесения бальзама на больное место появляется легкий “дымок”. Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье" улучшает кровообращение при ревматизме, ревматическом артрите, омартрите, остеоартрите и др. Имеет чудесный эффект лечения от укусов змеи, комара, осы, снимает отёки, боль.Эффективен при седалищной невралгии, после инсультным параличе руки и ног, ломоте и слабости поясницы и спины, ломоте костей ног, ушибов, чесание кожи, ожоге, порезе, ушибе суставов и т.д. Также применяется для лечение варикоза, пяточных шпор.Лечебный бальзам «Дымок» марки"Чуанье" произведен из природного ценного лекарственного сырья, которое добывается на западе провинции Гуанчжоу, при помощи современных технологий, по секретным народным рецептам.Производитель: Народный научно-исследовательский институт целебных трав в китайской медицине, провинция Гуйчжоу, КНР.

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